شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري الطاقة المتجددة: مصر في طريقها لتكون مركزا إقليميا ومحوريا للطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس أشرف نصير استشاري الطاقة المتجددة ورئيس لجنة الاقتصاد الأخضر بجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن مصر سارت على خطوات قوية لتكون مركز إقليمي لتداول الطاقة بين القارات الثلاث آسيا وإفريقيا وأوروبا.

وأضاف خلال مداخلة مع برنامج "المراقب" تقديم دينا سالم على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن موقع مصر متميز لأنها تقع في قلب الحزام الشمسى، ولديها مقومات وإمكانات ضخمة لتحقيق أهداف الاستراتيجية المستدامة مصر 2035.

ولفت إلى أن التقارير الصادرة من مجلس الطاقة العالمي تشير إلى أن مصر في طريقها لتكون مركزا إقليميا ومحوريا للطاقة، ومصر حاليا تعمل على زيادة الاستثمارات في الطاقة المتجددة.

وأوضح أن المشروع الذي تم توقيعه قبل يومين لإنشاء أكبر محطة طاقة رياح في العالم بقدرة 10 جيجاوات سيجعل مصر أكبر منتج لطاقة الرياح في إفريقيا، حيث سجلت مصر قفزة سنوية هائلة بـ6.1 جيجاوات/ساعة، بجانب 4 مشروعات بقدرة 28 جيجاوات، يعني نحو 8 أضعاف قدرة توليد الطاقة حاليا.