شكرا لقرائتكم خبر عن برتوكول تعاون بين التعليم والثقافى البريطانى لتطوير مهارات المعلمين بالمدارس الرسمية الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مع نادر يونان رئيس مؤسسة أصحاب المدارس الدولية، وإليزابيث وايت مديرة المجلس الثقافي البريطانى فى مصر؛ لمناقشة تعزيز آليات التعاون فى الخدمات التعليمية المختلفة بالمدارس الرسمية الدولية (IPS) خلال الفترة المقبلة.

وأكد الوزير أن المدارس الرسمية الدولية تمثل نموذجا مضيئا في التعليم المصري لكونها تقدم خدمة تعليمية متميزة، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف التوسع فى أعداد هذه المدارس خلال المرحلة المقبلة حيث يبلغ عددها حاليا 20 مدرسة، موجهًا الشكر لمؤسسة أصحاب المدارس الرسمية الدولية على مبادرتها بإنشاء هذه المدارس.

وأضاف الدكتور رضا حجازي أن الوزارة حريصة على توفير كافة الإمكانات اللازمة للمدارس الرسمية الدولية (IPS)، من مناهج وفصول مجهزة بالشكل الذي يتناسب مع طبيعتها، وتجهيزها بالمعامل المتطورة، فضلًا عن الاستعانة بالمعلمين الأكفاء واتباعهم الطرق الحديثة للتدريس.

وأشار الدكتور رضا حجازي إلى أن المدارس الرسمية الدولية (IPS) تقدم نموذجًا تعليميًا دوليًا يعتمد على مناهج مصممة وفقًا لأحدث النظم العالمية، مؤكدًا أن هذه المدارس قد حازت على ثقة المجتمع المصري، وانعكس ذلك فى الإقبال الكبير عليها.

وأوضح الوزير أن المدارس الرسمية الدولية (IPS) تعمل على رفع مستوى التعليم في مصر كخطوة لمواكبة التطورات العالمية حيث أن هذه المدارس تدعم (النظام البريطاني)، كما تتيح الفرصة لأولياء الأمور الراغبين في تعليم أبنائهم تعليمًا دوليًا بمصروفات مناسبة.

ومن جانبها، أكدت إليزابيث وايت على استمرار دعم المجلس الثقافي البريطاني لرؤية وزارة التربية والتعليم الخاصة بالمدارس الرسمية الدولية (IPS)، وطموحها نحو زيادة عدد هذه المدارس.

وقد ناقش اللقاء آليات تعزيز التعاون خلال الفترة المقبلة في تقديم الخدمات التعليمية المختلفة بالمدارس الرسمية الدولية (IPS)، كما تم الاتفاق على إعداد برتوكول تعاون يضم كل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومؤسسة أصحاب المدارس الرسمية الدولية، والمجلس الثقافي البريطاني، وكامبريدج؛ لتفعيل آليات التعاون بشكل أكبر.

وقد حضر اللقاء مي الحداد المدير التنفيذي لكامبريدج بمصر وشمال أفريقيا وشيماء البنا رئيس قطاع التعليم بالمجلس الثقافي البريطاني في مصر، وفخر جيفري رئيس قطاع الامتحانات بالمجلس، وعبد الرؤوف علام رئيس المجلس الأعلى للأمناء والأباء والمعلمين، وغادة الدجاني المدير الإداري للمدرسة الإنجليزية الحديثة، وصلاح عائشة المدير الإقليمي لمدارس الشويفات.

وحضر من وزارة التربية والتعليم محمد عطية رئيس الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات، ومها ميخائيل مدير عام إدارة المدارس الرسمية الدولية، ومحمد شريف من مكتب وزير التربية والتعليم.

وعلى هامش اللقاء، وقع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وإليزابيث وايت مدير المجلس الثقافي البريطاني في مصر، برتوكول تعاون بشأن تنفيذ عدد من الأنشطة التي تدعم تعلم اللغة الإنجليزية، وتطوير مهارات معلمي اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم في المرحلة الابتدائية.

ويعتبر البروتوكول تأسيسًا لمرحلة جديدة، تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات البرامج التدريبية؛ لبناء قدرات مدربي المعلمين، ومجموعات الممارسين لمهنة التدريس لتشمل 20 ألف معلم، بالإضافة إلى تلبية الاحتياجات المتعلقة بإتقان المعلمين للغة الإنجليزية، ومهارات التدريس والوعي بالقضايا البيئية العالمية، وتنفيذ عدد من الأنشطة التي تدعم تعلم اللغة الإنجليزية، وتطوير مهارات معلمي اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم في المرحلة الابتدائية في محافظات مصر السبعة والعشرين.



جانب من المقابلة



جانب من اللقاء



بروتوكول التعاون