شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الأقباط الكاثوليك يدشن كنيسة الملاك ميخائيل بحدائق القبة بعد تجديدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس مساء اليوم، البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهى الاحتفالى، بمناسبة تدشين كنيسة الملاك ميخائيل، بحدائق القبة، بعد تجديدها.

وجاء ذلك بمشاركة الأب باسكوالي، راعي الكنيسة، وعدد من الآباء الكهنة، وراهبات يسوع ومريم القبطيات، تضمنت الذبيحة الإلهية طقس تدشين الكنيسة، والأيقونات المقدسة.





وفى كلمته، تحدث صاحب الغبطة حول تاريخ الكنيسة العريق، مشيرًا إلى الدعوات المختلفة، التي خرجت من الرعية، كما أكد الأب البطريرك أن الكنيسة الحقيقية هي البشر.

وشجع غبطته الجميع على العمل، والصلاة من أجل رعيتهم، مقدمًا التهنئة إلى كافة المؤمنين، بمناسبة تدشين الكنيسة، بعد تجديدها.



جانب من المصلين



البطريرك إبراهيم إسحاق



عظة الأنبا إبراهيم إسحاق



الأنبا إبراهيم إسحاق



كلمة الأنبا إبراهيم إسحاق