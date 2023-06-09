شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بالمغرب: استقبال رائع لبعثة الأهلي في المطار وراهننا على الجالية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السفير ياسر عثمان، سفير مصر في المغرب، وصول بعثة النادي الأهلي إلى المغرب منذ قليل لمواجهة الوداد المغربي في العاشرة من مساء الأحد المقبل بتوقيت القاهرة في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال السفير ياسر عثمان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على شاشة "سي بي سي"، إن بعثة النادي الأهلي وصلت منذ ساعة والاستقبال بالمطار ممتاز من الجانب المغربي، مشيرًا إلى أن البعثة وصلت أيضًا لفندق الإقامة.

وأشار إلى أنه كان في استقبال النادي الأهلي من الجانب المغربي، أمين عام اتحاد الكرة المغربي ومندوب النادي الوداد، ومندوب المطار المغربي، مضيفًا أن العلاقات الرياضية قوية جدًا بين مصر والمغرب.

وتابع: "نعول كثيرًا على الجالية المصرية في مؤازرة النادي بالمدرجات، والرهان كبير عليهم "، مشيرًا إلى أنه تم طرح 1500 تذكرة لجماهير النادي الأهلي، ونتمنى ملئ مدرجات النادي الأهلي "، مشيرا إلى ان النادي الأهلي سيتمرن غدًا الجمعة ، بجانب تمرين آخر السبت على ملعب محمد الخامس.