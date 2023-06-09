شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انقطاع مياه الشرب عن بعض مناطق القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه نظراً للقيام بأعمال صيانة ولحامات خطوط المياه داخل رافع مياه الزيتون، الأمر الذى يترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق (شارع اسماعيل رمزى ومتفرعاته – منطقة الميريلاند ومتفرعاتها – منطقة الإتحادية – منطقة الألف مسكن – شارع عثمان بن عفان ومتفرعاته – شارع الأهرام ومتفرعاته – ميدان الإسماعيلية ومتفرعاته)، وذلك اعتبارا من الساعة الثامنة مساء يوم الخميس الموافق 8-6-2023 وحتى الساعة السادسة صباح يوم الجمعة الموافق 9-6-2023.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الإنقطاع.

هذا وقد قامت الشركة بالدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125