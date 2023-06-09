شكرا لقرائتكم خبر عن القطار الخفيف يستمر فى العمل حتى الصباح لهذا السبب.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل القطار الكهربائى الخفيف LRT، العمل حتى صباح اليوم الجمعة، بالتزامن مع إقامة حفل موسيقى بمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية، وذلك لتسهيل نقل الركاب من العاصمة إلى محطة عدلى منصور والعكس، وفى إطار تنشيط المشهد الثقافى بمصر.

ويمتد عمل الطار الكهربائى حتي صباح الجمعة، ثم يعود لمواعيد العمل الطبيعى وفقا لجداول التشغيل اليومى، وذلك حسب ما أعلنت الهيئة القومية للأنفاق، موضحة أن مد التشغيل يستهدف تسهيل رحلة الذهاب والعودة للركاب من محطة عدلي منصور إلى محطة مدينة الفنون والثقافة، والعكس بواقع قطار كل 15 دقيقة، علي أن يعود العمل للجدول الطبيعي المعلن للخط بالكامل بدءً من الساعة 6 صباح اليوم الجمعة.

وتستقبل العاصمة الإدارية مساء اليوم الخميس، حفلا خاصا للموسيقى بمدينة الفنون والثقافة، ويعمل القطار الكهربائي الخفيف حاليا فى المسافة من السلام حتى العاصمة الإدارية الجديدة، ويمتد الى مدينة العاشر من رمضان، ويجرى الان تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة لتتكامل خدمة القطار مع القطار السريع والمونوريل، وفى النقاط التالية تفاصيل ومحطات المراحل المتبقية.