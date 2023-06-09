شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تبدأ غدا تشغيل قطار المصايف "القاهرة - مطروح".. اعرف المواعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشغل السكة الحديد قطارات موسمية لمرسى مطروح، من القاهرة لمطروح والعكس، غدا السبت، حيث أعلنت الهيئة عن بدء تشغيل قطارات نوم وقطارات مكيفة بخط القاهرة / مرسى مطروح والعكس.. ويعرض ”الخليج 365” مواعيد قطار مطروح.

قطارات الذهاب لمطروح بداية من غد السبت 10 / 6 / 2023:

تشغيل قطار 939 / 940 ثالثة مكيفة ويقوم من محطة القاهرة الساعة 05:50 صباحاً، ويصل محطة مرسى مطروح الساعة 13:40 ظهراً بتركيب 8 عربات ثالثة مكيفة.

تشغيل قطار 1933 / 1934 ثالثة مكيفة يقوم من محطة القاهرة الساعة 23:15 مساء ويصل محطة مرسى مطروح الساعة 07:00 صباحاً بتركيب 8 عربات ثالثة مكيفة.

تشغيل قطار مكيف إسبانى أيام (الأحد / الثلاثاء / الخميس) بتركيب 9 عربات مكيفة، يقوم من القاهرة الساعة 22:05 مساء ويصل مرسى مطروح الساعة 05:30 صباحاً.

- يتم تشغيل قطار 1773 / 772 (النوم) مابين القاهرة / مرسى مطروح اعتبارًا من يوم 24 - 6 - 2023 أيام (السبت / الإثنين / الأربعاء) بتركيب 8 عربات نوم، يقوم من القاهرة الساعة 22:05 مساء ويصل مرسى مطروح الساعة 05:30 صباحاً.

- يتم تشغيل قطار 775 / 774 (النوم) ما بين مرسى مطروح / القاهرة اعتباراً من يوم 25 - 6 - 2023 أيام (الأحد / الثلاثاء / الخميس) بتركيب 8 عربات نوم، يقوم من مرسى مطروح الساعة 22:30 مساء ويصل القاهرة الساعة 05:35 صباحاً.

قطارات العودة من مطروح للقاهرة اعتبارا من يوم الأحد الموافق 11 / 6 / 2023:

تشغيل قطار 1935/1936 ثالثة مكيفة، يقوم من محطة مرسى مطروح الساعة 22.00 مساء ويصل القاهرة الساعة 05:00 صباحاً بتركيب 8 عربات ثالثة مكيفة.

تشغيل قطار 943 / 942 ثالثة مكيفة، يقوم من محطة مرسى مطروح الساعة 14:20 ظهراً ويصل محطة القاهرة الساعة 21:35 مساء بتركيب 8 عربات ثالثة مكيفة.

تشغيل قطار مكيف أسبانى أيام (الإثنين / الأربعاء / الجمعة) بتركيب 9 عربات مكيفة، يقوم من مرسى مطروح الساعة 22:30 مساءاً ويصل القاهرة الساعة 05:35 صباحا.