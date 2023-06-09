شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حرارة ونشاط رياح.. خريطة الظواهر الجوية وحالة الطقس حتى الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة حتى الثلاثاء المقبل 18 يونيو 2023، وذلك بعد حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية شهدتها البلاد الساعات الماضية، وصاحبها ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء.





الجمعة 9 يونيو:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

السبت 10 يونيو:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

- الأحد 11 يونيو:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.





الإثنين 12 يونيو والثلاثاء 13 يونيو:

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.