شكرا لقرائتكم خبر عن "الأوقاف" تفتتح اليوم 15 بيتا من بيوت الله منها 12 مسجدا جديدا و3 صيانة وتطويرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح وزارة الأوقاف 15 مسجدًا اليوم الجمعة، منها 12 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و3 مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه 1179 مسجدًا منها 951 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و228 مسجدًا صيانة وتطويرًا. أولًا: مساجد الإحلال والتجديد: مديرية أوقاف الفيوم 1. الرمان – طبهار - أبشواي 2. عزبة راضي – سنهور القبلية - سنورس 3. التوحيد البحري – فيديمين – مركز سنورس مديرية أوقاف أسيوط 4. الشيخة حميدة – جزيرة بني مر - الفتح 5. الريدي – ساحل باقور – أبو تيج مديرية أوقاف البحيرة 6. الغربي كاشيك العرقوب – كوم البركة – كفر الدوار 7. التوحيد – قرية ملكة – المنشية الإبراهيمية – دمنهور 8. الشهيد حمدي رباب جواد حسني – أبو حمص 9. نور الإسلام – عزبة دياب – كوم الفرج – أبو المطامير 10. التقوى – صيدناوي – كوم الفرج- أبو المطامير مديرية أوقاف سوهاج 11. آل دراع – بندار الغربية – بندر جرجا مديرية أوقاف الشرقية 12. النور أم عجرم – فاقوس 2 ثانيًا: مساجد الصيانة: مديرية أوقاف أسوان 1. أبو بكر الصديق – وادي عبادي (1) - الرديسية مديرية أوقاف قنا 2. الحاج خضري – زليتم - غرب بهجورة – نجع حمادي مديرية أوقاف البحيرة 3. التقوى الجديد – قرية المعركة الرئيسية- بدر

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