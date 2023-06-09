شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. جمعية عمومية لاتحاد المهن الطبية لمناقشة ميزانيات 7 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد اتحاد نقابات المهن الطبية، الذي يضم نقابات (الأطباء البشريين، و أطباء الأسنان والأطباء البيطريين الصيادلة)، الجمعية العمومية العادية، اليوم الجمعة، الساعة الثانية ظهراً.

وتناقش الجمعية العمومية،:

1- تقرير الأمين العام واعتماد أنشطة الاتحاد

2- تقرير أمين الصندوق

3- عرض تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية 2019

4- عرض تقرير ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات عن ميزانية 2019

5- اعتماد الميزانيات عن أعوام من 2013 إلى 2019

6- اختيار مراقب الحسابات وتحديد مكافأته

7- مناقشة سبل تحسين تحصيل الدمغة الطبية واعتماد مقترح تعديل قانون الدمغة الطبية وموقف الاشتراكات لزيادة موارد صندوق المعاشات

وقد قرر المجلس فى اجتماعه الذى عقد يوم الثلاثاء الماضى إرجاء مناقشة بند " اعتماد لائحة المعاشات والإعانات" للمزيد من الدراسة والمناقشة حوله.

ومن المقرر تبدأ أعمال الجمعية فى الساعة الثانية ظهراً فى حال اكتمال النصاب القانونى لعقدها وهو حضور 300 عضو، على أن تبدأ أعمال التسجيل اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً.