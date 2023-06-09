شكرا لقرائتكم خبر عن "الحج رحلة إيمانية".. موضوع خطبة الجمعة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدى أئمة المساجد خطبة الجمعة، اليوم، تحت عنوان " الحج رحلة إيمانية "، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف، فى وقت سابق، مشددة على الأئمة ضرروة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقائق،، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز ، ولأن ينهي الخطيب خطبته والناس في شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفي الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير .

وكانت قد حددت وزارة الأوقاف خطب شهر يونيو:

الجمعة الأولى 2 يونيو 2023 م : احترام الكبير.

الجمعة الثانية 9 يونيو 2023 م : الحج رحلة إيمانية.

الجمعة الثالثة 16 يونيو 2023 م : مفهوم العمل الصالح وفضائل العشر.

الجمعة الرابعة 23 يونيو 2023 م : فضل يوم عرفة وسنة الأضحية.

الجمعة الخامسة 30 يونيو 2023 م : حديث القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة عن الأمن.