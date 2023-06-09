شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق معرض مصر الدولى للطيران والفضاء (Egypt Air Show) مايو 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار حرص القوات المسلحة على إقامة الفعاليات الكبرى والتجمعات الدولية فى مجالات الصناعات الدفاعية والعسكرية على أرض مصر ، أعلنت القوات الجوية خلال المؤتمر الصحفى العالمي عن انطلاق النسخة الأولى من معرض مصر الدولى للطيران والفضاء (Egypt Air Show 2024) المقرر انعقاده فى مايو 2024 بمطار العلمين الدولي.

وأكد الفريق محمود فؤاد عبد الجواد قائد القوات الجوية خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى على تطلع مصر لاستقبال أهم الرواد فى مجالات الصناعات الدفاعية والعسكرية والجوية وتكنولوجيا الفضاء والطيران على مستوى العالم، مشيرا إلى أن المعرض يهدف إلى فتح آفاق جديدة من التعاون بين مصر ومختلف دول العالم فى كافة المجالات وكل ما يتعلق بصناعة الطائرات العسكرية والتجارية والخاصة ومعداتها، بالإضافة إلى تكنولوجيا الفضاء .

وأكد الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى على أن المعرض هو فرصة جيدة لمد جسور التعاون، ومتابعة أحدث ما وصلت إليه التقنيات الحديثة فى العديد من المجالات، متمنياً أن تعبر النسخة الأولى من المعرض عن جودة وأصالة مصر وشعبها العريق وقواتها المسلحة الباسلة .

كما أشار اللواء أركان حرب بكر محمد البيومى مدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة إلي أن الإستثمار فى توطين تكنولوجيا الفضاء والتوسع فى إمتلاك نقاط مدارية جديدة تساهم في تنمية الدولة والحفاظ على دور مصر الريادى في المنطقة .

وأعرب الدكتور شريف صدقى الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية عن سعادته بالمشاركة فى المعرض ، حيث سيقدم بلورة استراتيجية واضحة للاستفادة من علوم وتكنولوجيا الفضاء دعماً لمجالات التنمية المختلفة ، مضيفاً أن إمتلاك مصر لتكنولوجيا الفضاء لم يعد رفاهية بل أصبح ضرورة من أجل تحقيق أهداف الدولة المصرية فى التنمية المستدامة .

من جانبه، أكد توماس جونت المدير التنفيذى لشركة AWE المنظمة للمعرض أن معرض مصر للطيران 2024 (Egypt Air Show 2024) سيكون بمثابة تجمع ضخم لكبرى المؤسسات العاملة فى مجالات الدفاع والتسليح وتكنولوجيا الفضاء والطيران فى العالم ، لافتاً أن المعرض سوف يشهد إقبالاً كبيراً من المؤسسات الإقليمية والدولية للمشاركة فى دورته الأولى ، منوهاً أنه متوقع مشاركة أكثر من 250 شركة ومؤسسة محلية وإقليمية ودولية .

ومن المنتظر أن يشتمل المعرض عرضاً مفتوحاً لأحدث الطائرات بمطار العلمين الدولي بالإضافة إلى عروضاً جوية مثيرة، مما يؤكد على حرص مصر أن تصبح مركزاً متميزاً فى مجال الطيران وقوة دافعة لتقدم صناعة الطيران وتكنولوجيا الفضاء.