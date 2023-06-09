شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط رياح وأمطار.. خريطة الظواهر الجوية وحالة الطقس حتى الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة من اليوم الجمعة 9 يونيو حتى الأربعاء المقبل 14 يونيو 2023 ، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل على كافة الأنحاء فى الصباح الباكر، شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، حار على السواحل الشمالية الشرقية ، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء .

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة وأهم الظواهر الجوية، كما يلى :

_ الجمعة 9 يونيو :

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال محافظة البحر الأحمر وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحرى قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد تكون رعدية أحيانا على مدن القناة وخليج السويس وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة

_ السبت 10 يونيو :

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

_ الأحد 11 يونيو والاثنين 12 يونيو :

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

_ الثلاثاء 13 يونيو والأربعاء 14 يونيو :

نشاط رياح على مناطق من الصحراء الغربية و جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.