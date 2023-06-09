شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح طبية لتغذية صحية سليمة لطلاب الثانوية العامة.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وأوضحت استاذ التغذية فى نشرة طبية، أنه وتوجد بعض النصائح النفسية والغذائية التى نقدمها لأسرة والطالب معاً.

أولاً النصائح النفسي وهى كالتالى:

1- على الأسرة التعامل فيما بينها بهدوء شديد والبعد عن المشاحنات الأسرية وعدم التوتر والقلق الذى ينعكس بدوره على الطالب.

2- ينصح الطالب بالحصول على وقت كافى من النوم وعدم السهر وشرب المنبهات كالقهوة والشاى.

3- عدم الضغط على العقل بمذاكرة كم كبير من المواد فى وقت قصير وذلك فى محاوله لتصفية الذهن قبل الإمتحان على الأقل بساعتين حتى يتمكن المخ من استرجاع المعلومات.

ثانياً نصائح فى التغذية السليمة للطالب:

تلعب التغذية السليمه والمتوازنه دور كبيراً وأساسياً فى زيادة التحصيل ورفع نسبة الذكاء وتساهم بشكل مباشر فى تحقيق التفوق بإذن الله.

1- الحرص على تناول وجبة الإفطار قبل فترة الإمتحانات وخلال فترة الإمتحان لأنها تزيد من نشاط الجسم ويحفزه لنشاط المخ الذى يساهم بدوره فى زيادة التركيز والتفكير السليم ويجب أن تكون وجبة الإفطار خفيفة سهلة الهضم وتفى بالإحتياجات المطلوبه للجسم وتتكون من كوب عصير طازج أو كوب من اللبن المحلى بملعقة من عسل النحل، واحد بيضه مسلوقه، نصف رغيف عيش أسمر وليس فينو. ممكن التنوع بقطعة من الجبن مع 4 تمرات مع واحد خيار أو ثمرة طماطم أو إستبدالها بكوب من البليله باللبن مع فول سودانى ومحلى بالعسل النحل.

2- الحرص فى وجبة الغذاء أن يكون من البروتين الحيوانى مثل لحم أو فراخ أو السمك أو الجبن القريش بويت الزيتون والطماطم أو من البروتين النباتى مثل الحبوب الكامله والفاصوليا الجافه أو اللوبيا والشوفان. والهدف من إضافة زيت الزيتون لإحتوائه على الدهون غير المشبعه لما لها من أهمية لمخ الإنسان حيث أنها تساعد الدورة الدموية على ضخ أكسجين الدم إلى المخ. كما يجب الحرص على تناول الخضروات الطازجه مع قليل من المواد الكربوهيدراتيه.

3- تناول السوائل بكثرة من الماء أو العصائر الطبيعية لترطيب الجسم وعدم تناول المشروبات الغازية.

4- الإبتعاد عن الأطعمه الدسمه التى تحتوى على دهون مشبعه لأنها تسبب التخمه والكسل.

5- تناول الشكولاته الداكنه لأنها تمد الجسم بالطاقه اللازمه التى تساعد على التركيز وتخفيف الشعور بالإرهاق والكسل.

6- تناول كوب من الزبادى قبل النوم فى وجبة العشاء لإحتوائه على عنصر الزنك والكولين وهما من العناصر الهامه لتقوية الذاكره.

7- البعد عن الأطعمه والمعجنات الدسمه لأن لاها تأثير على الذاكرة.