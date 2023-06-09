شكرا لقرائتكم خبر عن السفير أحمد حجاج: هناك تبادلات تجارية كبيرة بين الدول الأعضاء فى الكوميسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السفير أحمد حجاج الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الافريقية، أن الكوميسا أكبر تجمع اقتصادي والاتفاقية القارية لإعلان افريقيا منطقة تجارة حرة، موضحا أن الكوميسا جزء منها التي عقدت تحت رئاسة الرئيس السيسي وهناك تبادلات تجارية كبيرة بين الدول الأعضاء في الكوميسا.

ولفت احمد حجاج، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" على قناة اكسترا نيوز، إلى أهمية العنوان الرئيسي لقمة الكوميسا هذا العام، قائلا: "العنوان الرئيسي لقمة هذا العام هو موضوع الطاقة الخضراء والسياحة وكل العالم الان يتجه فيها ومصر قطعت خطوات كبيرة في اتجاه هذا الطريق من قبل مؤتمر المناخ في شرم الشيخ"، كما شدد على أهمية تنمية السياحة الافريقية.

وتابع: "يجب تنمية السياحة الافريقية لسبب رئيسي هو أن الدول الغربية لا تعطي تأشيرات دخول بسهولة للسياح الافريقيين وممكن جذبهم إلى مصر، ومصر تعطي المثل وفق ما أثاره الرئيس السيسي أنه لا يمكن تنمية مستدامة بدون سلام وحوار، ولا يمكن تقوم تنمية في ظل نزاعات على الحدود بين الدول ومنطقة الكوميسا تمتد من شمال افريقيا الى الجنوب الافريقي".