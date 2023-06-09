شكرا لقرائتكم خبر عن الكوميسا تؤكد أهمية إزالة كافة العقبات أمام التجارة البينية فى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الأمين العام لتجمع دول السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقى "الكوميسا" تشيلسى مبوندو كاوبوى ضرورة إزالة كافة العقبات والإجراءات التى تقف عائقا أمام تعزيز معدل التجارة البينية فى المنطقة.

وقالت كاوبوى ـ في تصريح خاص لقناة (اكسترا نيوز) الإخبارية اليوم الجمعة ـ "إن تعزيز التجارة بين دول الأعضاء في الكوميسا يتطلب تطوير مسارات النقل ومعالجة القضايا الجمركية والحدودية، بما يسمح بسرعة حركة البضائع"، داعية في الوقت نفسه إلى أهمية العمل على تطوير البنية التحتية من وجه نظر إقليمية داخل دول الكوميسا.

وشددت على موافقة جميع دول أعضاء الكوميسا على كافة الإجراءات واللوائح للحد من عرقلة التجارة البينية وذلك لتفعيل كافة المشروعات ودعم التنمية في المنطقة، مشيرة إلى بناء التجمع العديد من المسارات لدعم نقل البضائع بين الدول الأعضاء لتعزيز وتوطيد التجارة البينية في القارة الأفريقية.

وتضم الكوميسا 21 دولة هي مصر، بوروندي، جزر القمر، الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، أريتريا، كينيا، وإثيوبيا، إيسواتينى، مالاوي، مدغشقر، ليبيا، سيشيل، رواندا، موريشيوس، تونس، السودان، الصومال، زامبيا، زيمبابوى وأوغندا.

وتسلمت زامبيا رئاسة تجمع الكوميسا أمس الخميس، من مصر خلال قمة التجمع التي عقدت بالعاصمة الزامبية لوساكا.