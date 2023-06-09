شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة أرملة الشيخ الطبلاوى.. والدفنة بمقابر العائلة بعد صلاة الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت نقابة محفظى وقراء القرآن الكريم العامة بمصر، وفاة أرملة الشيخ محمد الطبلاوى، مؤكدة أنه سيصلى على الجثمان بمسجده بالتعاون بالهرم والنقابة تنعى الأسرة.

ومن جانبه، قال المحاسب إبراهيم الطبلاوى: "توفيت والدة أخى الشيخ محمد محمد محمود الطبلاوى إلى رحمة الله تعالى لتلحق بوالدى - رحمة الله عليه - حيث سيوارى جثمانها بمقابر العائلة لتجاور الوالد عقب صلاة الجمعة اليوم.

وقال الشيخ محمد نجل الشيخ محمد الطبلاوى: إن الأسرة تبحث إقامة عزاء للوالدة بالقاهرة بإذن الله.

ومن جانبها، تنعى نقابة محفظى وقراء القرآن الكريم العامة بمصر برئاسة الشيخ محمد صالح حشاد -شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء- السيدة الفضلى حرم الشيخ محمد محمود الطبلاوى (نقيب القراء السابق) ووالدة الشيخ محمد نجل الشيخ الطبلاوى والأسرة الكريمة.

وقال الشيخ حشاد تتقدم نقابة القراء بخالص العزاء لأسرة فضيلة الشيخ محمد محمود الطبلاوى (نقيب القراء السابق) والشيخ محمد محمد الطبلاوى فى وفاة والدته، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الراحلة الكريمة بواسع الرحمات وأن يتقبلها فى الصالحين لتلحق بزوجها فى جنة الخلد.