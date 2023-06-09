‫وزير الزراعة: صادرات مصر الزراعية تتجاوز 4.1 مليون طن خلال 5 أشهر

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القاهرة - سامية سيد - أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن إجمالي الصادرات الزراعية المصرية بلغت حوالي 4 ملايين و118 ألفا و871 طن من المنتجات الزراعية وذلك خلال الفترة من أول يناير 2023 وحتى أول يونيو 2023 بزيادة قدرها 606 ألف و302 طن عن نفس الفترة من العام الماضي حيث كانت حوالى 3 مليون و512 ألف و569 .

وأوضح تقرير تلقاه القصير من الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري أن أهم الصادرات الزراعية هي الموالح، البطاطس، البصل الطازج، البطاطا، رمان، ثوم، فراولة، فاصوليا، جوافة، طماطم، عنب حيث بلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح مليون و 845 ألفا 989 طنا، بالإضافة إلي تصدير 786 ألفا و 468 طن بطاطس لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 281 ألفا و729 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتلت الفاصوليا المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 54 ألفا و169 طنا، في حين احتلت البطاطا المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 52 ألف و 791 طن.

واحتلت صادرات مصر من العنب المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 52 ألفا و556 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من الطماطم المركز السابع بإجمالي 43 الفا و528 طنا، يليها في المركز الثامن الفراولة بإجمالي 23 ألفا و 116 طنا، بينما حصل الثوم على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 17 ألفا و662 طنا، بينما حصلت الجوافة على المركز العاشر في الصادرات الزراعية المصرية بإجمالي كمية بلغت 9478 طن، وحصل الرمان على المركز الحادي عشر في الصادرات الزراعية بإجمالي كمية بلغت 3520 طنا.