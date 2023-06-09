شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول بـ "الكوميسا": دور مصر مهم لمواجهة تحديات القارة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السفير محمد منصور أمين عام مساعد البرامج فى تجمع السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا "الكوميسا" على أهمية دور ومساهمة القيادة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى المضى قدما إلى الأمام، للنهوض بدول "الكوميسا" عن طريق مواجهة التحديات، وإزالة كافة العقبات فى المنطقة.

وقال منصور ـ في تصريح خاص لقناة (اكسترا نيوز) اليوم الجمعة، إن "هناك العديد من التحديات التي تواجه القارة الإفريقية ولا يمكن مواجهتها ومعالجتها إلا بوجود مساهمة من القيادة المصرية التي لها الدور الأكبر في دفع (الكوميسا) خلال العامين الماضيين للمضي قدما إلى الأمام بوصفها صاحبة الاقتصاد الأكبر في التجمع".

وشدد على أن رئاسة مصر للكوميسا خلال الفترة الماضية تميزت بعدد من المبادرات ذات المردود الإيجابي من الجميع، مشيرا إلى أن "الكوميسا" تعد من أقدم التجمعات الإقليمية بهذا الحجم والإمكانيات في القارة الإفريقية.

ودعا المسؤول بالكوميسا جميع دول الأعضاء للانضمام إلى اتفاقية التجارة الحرة، لما لها من أهمية في توطيد علاقات التعاون وتعزيز معدل التجارة فيما بينهم.

وتضم الكوميسا 21 دولة هي (مصر، بوروندي، جزر القمر، الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، أريتريا، كينيا، إثيوبيا، إيسواتينى، مالاوي، مدغشقر، ليبيا، سيشيل، رواندا، موريشيوس، تونس، السودان، الصومال، زامبيا، زيمبابوي، أوغندا).

وتسلمت زامبيا رئاسة تجمع "الكوميسا" أمس الخميس، من مصر خلال قمة التجمع الـ 22، التي عقدت بالعاصمة الزامبية لوساكا، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.