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الرئيس السيسي: مصر مستعدة لتبادل الخبرات وتدريب الأشقاء فى موزمبيق

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القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال المؤتمر الصحفي مع رئيس موزمبيق، إن الزيارة إلى موزمبيق  كان مخطط لها قبل 2021، ولكن أزمة وتأثيرها على الحركة حدت من القيام بالزيارة.

وتابع: "سعداء بالوجود الآن في موزمبيق، وتحدثت مع الرئيس على أهمية تطوير العلاقات والتعاون في مختلف المجالات، بما فيهم التبادل  التجاري والاستثمارات المشتركة، وتبادل الخبرات والتدريب اللي ممكن مصر تقدمه للأشقاء في موزمبيق، سواء تدريب على مكافحة الجريمة أو الموضوعات الخاصة بالإرهاب".

وصول الرئيس السيسى موزمبيق (1)
 

وصول الرئيس السيسى موزمبيق (2)
 
وصول الرئيس السيسى موزمبيق (3)
 
وصول الرئيس السيسى موزمبيق (4)
 
وصول الرئيس السيسى موزمبيق (5)
 
وصول الرئيس السيسى موزمبيق (6)
 
وصول الرئيس السيسى موزمبيق (7)
 
وصول الرئيس السيسى موزمبيق (8)
 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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