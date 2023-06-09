شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: مصر مستعدة لتبادل الخبرات وتدريب الأشقاء فى موزمبيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال المؤتمر الصحفي مع رئيس موزمبيق، إن الزيارة إلى موزمبيق كان مخطط لها قبل 2021، ولكن أزمة كورونا وتأثيرها على الحركة حدت من القيام بالزيارة.

وتابع: "سعداء بالوجود الآن في موزمبيق، وتحدثت مع الرئيس على أهمية تطوير العلاقات والتعاون في مختلف المجالات، بما فيهم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، وتبادل الخبرات والتدريب اللي ممكن مصر تقدمه للأشقاء في موزمبيق، سواء تدريب على مكافحة الجريمة أو الموضوعات الخاصة بالإرهاب".































