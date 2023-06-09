شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تكشف أسباب العثور على أجزاء آدمية فى القمامة بالمعادي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول خبر على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن العثور على أجزاء آدمية بمنطقة حدائق المعادى بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 5 الجارى تبلغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة من عامل نظافة – مقيم بدائرة القسم بعثوره على قدم مبتورة داخل صندوق قمامة بمنطقة حدائق المعادى بدائرة القسم.

بالاننقال والفحص تبين وجود قدم مبتورة ملفوفة بشاش أبيض ولاصق طبى، بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أنه بتاريخ 3 الجارى تم إجراء عملية جراحية بإحدى المستشفيات لسيدة "تحمل جنسية إحدى الدول - بتر بالقدم اليسرى إثر معاناتها من مرض السكرى وتم تسليم القدم المبتورة لنجلتها تحمل ذات الجنسية، وباستدعاء الأخيرة وسؤالها أيدت ما سبق وأضافت بتوجهها لمنطقة المقابر لدفن القدم إلا أنها فوجئت بطلب العاملين بالمقابر تصريح بالدفن فانصرفت وقامت بالتخلص منها بإلقائها بمكان العثور.