شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يوجه الدعوة لنظيره الموزمبيقي لزيارة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدعوة إلى فيليبي نيوسي رئيس موزمبيق لزيارة مصر، قائلا: "نوجه الدعوة لرئيس موزمبيق لزيارة مصر في الوقت المناسب له".

كما أشار الرئيس السيسي، خلال المؤتمر الصحفي، إلى أنهم تحدثوا خلال اللقاء الثنائي عن الأزمة الروسية الأوكرانية وأهمية الوصول إلى حل دبلوماسي بعيد عن الصراع، مؤكدا توافقهم في هذا الملف وعلى ضرورة الحوار.































