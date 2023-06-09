شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد أنشطة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المكتب الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقريراً حول أداء أنشطة الوزارة خلال أسبوع في الفترة من 3 يونيو وحتى 9 يونيو، وكان على النحو الآتى:

1- عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا مع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتناول الاجتماع عرض بعض المُقترحات الخاصة بتطوير الصورة البصرية للطريق الدائري، وذلك وفقًا للدراسة المُقدمة من الفريق المُشترك من كليتي الهندسة بالجامعتين.

2- عقد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا مع وفد جامعة لويفيل الأمريكية؛ وتناول الاجتماع مناقشة آليات إنشاء مركز بحثي بكلية الهندسة بجامعة العلمين الدولية research lab at AIU for bioengineering والذي يهدف إلى استخدام الذكاء الاصطناعي والهندسة الحيوية في خدمة المجال الطبي، والمساعدة في تطوير التشخيص المُبكر والعلاج الشخصي وكذلك ربط البرامج الدراسية باحتياجات سوق العمل، وسيخدم هذا المركز مجال الطب والصيدلة والهندسة الحيوية والبرامج البينية.

3- استقبل د. أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، د. محمد الأمين آبى الشيخ الحضرمى وزير التعليم العالى والبحث العلمى الموريتانى؛ وناقش اللقاء التعاون بين البلدين في المجالات التعليمية والثقافية، خاصة أوضاع الطلاب الموريتانيين الدارسين بالجامعات المصرية، سواء في مرحلتي البكالوريوس أو الدراسات العليا، وتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم، وسبل تحقيق الاستفادة القصوى من برنامج المنح الذى تقدمه مصر للطلاب الموريتانيين، وكذا بحث تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين لضمان اختيار الطلاب المؤهلين للبرامج الدراسية المتقدمين له.

4- أكد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو - ألكسو - إيسيسكو) علي أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة الوطنية في العمل على تنفيذ برامج ومشروعات المنظمات الثلاث (اليونسكو - الألكسو - الإيسيسسكو) على نحو يحقق وجهة نظر جمهورية مصر العربية، ورؤية مصر 2030، وفي هذا الإطار، شارك د.محمد سمير حمزة القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم، في أعمال الدورة العادية الـ 119 للمجلس التنفيذي للألكسو خلال الفترة من 3-4 يونيه 2023.

5- عقدت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ اجتماعًا بحضور ممثلي الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، وأكد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية دور المراكز والهيئات البحثية التابعة للوزارة في دعم البحث العلمي وتشجيع الابتكار، وتحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030 بكافة مجالات التنمية الاقتصادية.

6- استقبل د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.سونج يونج كيم الأستاذ بكلية الدراسات العليا لسياسات العلوم والتكنولوجيا بالمعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا (KAIST) والوفد المرافق لها؛ وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون مع معهد KAIST في مجالات التعليم الهندسي، واستحداث تخصصات جديدة، وبرامج تدريبية لتطوير المهارات والقدرات البشرية، ونشر ثقافة ريادة الأعمال والابتكار، ونقل التكنولوجيات الصناعية الحديثة للصناعة الوطنية المصرية، من خلال ربط البحث العلمي والبحوث التطبيقية باحتياجات الصناعة، وإقامة شراكات حقيقية مع القطاعات الصناعية والإنتاجية.

7- التقى د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ممثلي مبادرة "حياة كريمة"، وناقش الاجتماع، آليات نشر ثقافة العمل المجتمعي والتطوعي في الجامعات والمعاهد العليا المصرية، بما يسهم في تعزيز المشاركة الطلابية في التنمية المجتمعية، ودمج الطلاب في المشروعات التي تنفذها مؤسسة "حياة كريمة" وذلك بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب.

8- شارك د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في فعاليات الجلسة الحوارية الأولى، وذلك ضمن فعاليات المعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي في نسخته الثانية، والذي تنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وأوضح الوزير أن الجامعات المصرية تفتح أبوابها لاستقبال الدارسين الأفارقة لاستكمال دراستهم بكليات القطاع الصحي، حيث بلغ عدد طلاب الأفارقة في المرحلة الجامعية 7037 طالبًا، في حين يتواجد 1930 طالبًا وافدًا من إفريقيا بمرحلة الدراسات العليا، و229 طالبًا إفريقيًا على منح دراسات عليا بالجامعات المصرية.