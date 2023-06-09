شكرا لقرائتكم خبر عن 86 ألفًا و627 طالبا بالجيزة يبدأون امتحانات الثانوية العامة الإثنين بـ200 لجنة والان مع تفاصيل الخبر
وأكد مدير المديرية، أنه تم توفير 46 استراحة منها 25 استراحة للرجال و 21 استراحة للسيدات وتزويدها بكافة وسائل الراحة والمعيشة ومجهزة على أعلى مستوى، كما تم توفير طبيب أو زائرة صحية في كل لجنة من لجان سير الامتحانات وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة، علاوة على التنسيق مع مديرية أمن الجيزة لتأمين الامتحانات وأوراق الأسئلة والإجابة ومقار لجان سير امتحان الثانوية العامة.
وأشار إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية لمتابعة سير الامتحان وربطها بغرفة العمليات الرئيسة بالمديرية لمتابعة سير الامتحانات والتدخل الفورى لحل أى طارئ قد يحدث، مشدداً على ضرورة توفير الجو الملائم والهادئ للطلاب لآدائهم الامتحانات بسهولة ويسر، والالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة ومواجهة الغش ومنع تواجد الهواتف المحمولة، والتنسيق والتعاون بين الجميع لحل المشاكل أولا بأول.
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