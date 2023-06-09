شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المبادرة الرئاسية لصحة المرأة: 36 مليون سيدة خضعت للفحص والعلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر، عقد مؤتمر صحة أفريقيا Africa Health Excon جلسة خاصة عن المبادرة الرئاسية لصحة المرأة، ودور المبادرة فى اكتشاف وعلاج السيدات المصابات بسرطان الثدى مبكرا.

من جانبه كشف الدكتور هشام الغزالي رئيس المبادرة الرئاسية لصحة المرأة، أستاذ علاج الأورام بطب عين شمس، إن المبادرة الرئاسية لصحة المرأة التى أطلقها رئيس الجمهورية عام 2019 كانت معدلات الاصابة بسرطان الثدى فى مصر أقل عن الدول الغربية، ولكن معدل الوفيات أعلى، موضحا إن الكشف المبكر لم يكن موجودا والعلاجات لم تكن متوافرة.



المشاركين بجلسة سرطان الثدى

وأضاف، إن الرئيس أوصى ووجه بالمبادرة الرئاسية لصحة المرأة وكانت النتائج مبهرة وهى نفس النتائج التى حققتها مبادرة 100 مليون صحة فى القضاء على فيروس سى، موضحا إن هناك 36 مليون سيدة خضعت للفحص والعلاج فى المبادرة الرئاسية لصحة المراة، مضيفا، إنه تم القضاء على المراحل المتقدمة من المرض سواء فى المرحلة الثالثة أوالرابعة بنسبة 58.9%، وأصبحت مثل المعدلات العالمية بنسبة 29% فقط.

وقال، لقد طبقنا نظام الفريق الطبى فى المراكز التابعة للمبادرة سواء فى وزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية، وبالتالى كان له مردود فى الخطة العلاجية حيث يتم وضع خطة دقيقة لعلاج المريضة سواء فى نسب الشفاء أو الحفاظ على الثدى، أو فى الكشف المبكر.

وأشار إلى أن نسب حدوث الجراحات التحفظية لسرطان الثدى كانت 29% فقط، وحاليا وصلنا إلى 64%، وعن طرق الدعم الكبير بالمعدات الحديثة أن نقوم بمزيد من الجراحات التحفظية للحفاظ على صحة المرأة وجمالها وحالتها النفسية.

وأضاف، إنه لأول مرة تم الإعلان عن السيدات الايجابية للهرمون واللاتى لديهن مستقبلات للهرمون وبالتالى يمكنها تناول أقراص هرمونية لعلاج سرطان الثدى، موضحا إن معدلات الاصابة بسرطان الثدى فى مصر بلغ 45 مصابة لكل 100 ألف سيدة.

شارك بالجلسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر، و بحضور ممثلى عن المجلس القومى للمراة.

وتناولت الجلسة العديد من الموضوعات الهامة وتم استعراض المجهودات المبذولة من المبادرة على مدار 4 سنوات والخطط المستقبلية للتطوير وتعزيز التعاون الدولى فى ضوء رؤية مصر 2030