شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادى الجديد يعلن خروج 19 مصابا فى حادث طريق الفرافرة من المستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، عن خالص تعازيه في ضحايا حادث التصادم الذي وقع صباح اليوم، بين أتوبيس نقل وسيارة نصف نقل بطريق الفرافرة / الواحات البحرية، وأسفر عن وفاة 3 مواطنين وإصابة 27 آخرين. داعيًا الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وأكد المحافظ أنه تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى الفرافرة المركزي لتلقي الرعاية الطبية العاجلة من خلال 23 سيارات إسعاف تم الدفع بها إلى موقع الحادث فور وصول البلاغ، مشيرًا إلى تحسن وخروج 19 حالة و نقل 5 حالات منهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي واستمرار 3 حالات تحت العلاج.

ووجه المحافظ بتقديم كافة أوجه الرعاية اللازمة لعلاج المصابين، متمنيًا لهم الشفاء العاجل وسرعة إنهاء إجراءات تسليم جثث المتوفين لذويهم ونقلهم لمحل إقامتهم. كما كلف إدارة المرور بسرعة رفع آثار الحادث من الطريق وإزالة أى عوائق أمام حركة المرور.