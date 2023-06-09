شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحة أفريقيا يختتم أعماله ويوصى بضرورة القضاء على فيروس بى فى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف أنه من ضمن التوصيات التى أوصى بها المؤتمر هو دعم مؤسسات الصحة العامة، والتوسع فى إنتاج الأدوية والتعاون مع الاتحاد الأفريقي والعلماء للقضاء على فيروس بى، والذى يعانى منه ملايين الأفارقه والاستفادة من التجربة المصرية فى تشخيص وعلاج فيروس سى، وتعزيز صحة الأم والطفل والدعوة لصياغة استراتيجية للذكاء الاصطناعى، واطلاق قاعدة بيانات موحدة بين دول القارة فى المجال الصحة واطلاق نظام موحد للقضايا الصحية بالقارة ومشاركة الخبرات، والتشديد على أهمية تغير المناخ لتويفر الغذاء الآمن والهواء النظيف وتنظيم دورات تدريبية مع منظمة الصحة العالمية، والالتزام بتجديد التعاون ومنح الالولية فيما يتعلق بأنشطة الأبحاث، وتشجيع تسعير وتسجل الأدوية وبلورة تصور بين المنظمات الدولية والأبحاث.
من جانبه، قال لواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس هيئة الشراء الموحد، إن كل ما تم عمله هو إحساس الأسرة وهذا هو سبب نجاح المؤتمر، موضحا اننا نعمل لصالح مصر، مؤكدا إن الرئيس السيسي أكد أن هذا المؤتمر سيكون منصة تواصل بين الدول الأفريقية من ضمنها مصر، وتبادل الخبرات الطبية المتواجدة فى كل الدول الأفريقية، موضحا إن المؤتمر الثالث والمقبل سيكون فى الفترة من 4 إلى 7 يونيو.
وأكد الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، إن المؤتمر كان ناجحا لأنه شمل كل ما يتعلق بالصحة وهو يضاهى المؤتمرات العالمية، موضحا إن لدينا قامات علمية قادرة على الابتكار وشمل المؤتمر العديد من ورش العمل والمحاضرات وتبادل الخبرات، واستمعنا لتجارب الآخرين، موضحا أننا نسعى لتحسين قدراتنا فى هذا المؤتمر.
وأكدت الدكتورة مها الرباط وزير الصحة الأسبق، إن فكرة إقامة هذا المؤتمر كانت بفضل رئيس هيئة الشراء الموحد لواء طبيب بهاء الدين زيدان، موضحة أن الصحة من أهم أولوياتنا وما تحتاجه القارة الأفريقية هو تحقيق الاستراتيجيات والأهداف بالمشاركة الفعالة مع القارة الأفريقية، مشيرة إلى أن المؤتمر ناقش كل التخصصات والالتقاء برؤى المشاركين.
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