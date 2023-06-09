شكرا لقرائتكم خبر عن 50.9 مليار دولار فى 10 سنوات.. طفرة فى إيرادات قناة السويس.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسعى الدولة جاهدة إلى زيادة مواردها وتعظيم الاستفادة منها وتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة من أجل توفير حياة أفضل لكل المصريين، وهذا ما تؤكده أرقام الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء برئاسة اللواء خيرت بركات من خلال رصد مصر بالأرقام خلال الـ10 سنوات الماضية.

الصادرات

سجلت قيمة الصادرات المصرية 311.7 مليار دولار خلال الـ 10 سنوات الماضية، فيما بلغت قيمة إيرادات قناة السويس 50.9 مليار دولار خلال الـ 10 سنوات الماضية، وجاءت كالتالى:



طفرة فى إيرادات قناة السويس خلال الـ10 سنوات الماضية



طفرة فى إيرادات قناة السويس