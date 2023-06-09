شكرا لقرائتكم خبر عن عزاء والدة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بمسجد المشير طنطاوى الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتلقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء الأحد المقبل، مراسم عزاء والدته، في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وكانت قد توفيت والدة، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ومن المقرر إقامة صلاه الجنازة غدا السبت الموافق 10 يونيو، عقب صلاة الظهر، بمسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس، والدفن بمقابر القوات المسلحة بالوفاء والأمل.