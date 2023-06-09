شكرا لقرائتكم خبر عن تشيع جنازة زوجة "الطبلاوى" والعزاء غدا فى أشمون بالمنوفية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقيم أسرة القارئ الإذاعى الشيخ محمد محمود الطبلاوى غدا السبت، عزاء لزوجته سليلة عائلات البرعي بأشمون منوفية، ووالدة الشيخ محمد محمد محمود الطبلاوى بدار مناسبات آل البرعي بأشمون منوفية.

وكانت أسرة الشيخ الطبلاوى وعائلات البرعي بالمنوفية والعديد من محبى وعشاق المرحوم الشيخ محمد محمود الطبلاوى قد شاركوا فى الصلاة على الفقيدة الراحلة عقب صلاة الجمعة بمسجد الشيخ الطبلاوى بالتعاون - هرم - جيزة، بمشاركة العديد من قراء القرآن على مستوى الجمهورية ووفد نقابة القراء وفى مقدمتهم الشيخ محمود محمد الخشت (نائب نقيب القراء)، الذى دعا طويلا على المقبرة للشيخ الطبلاوى وزوجته الحاجة أم محمد التى لحقت به صباح اليوم.

وقال الشيخ محمد الطبلاوى: العزاء سيكون مفتوحا غدا أمام جميع القراء من بعد صلاة العصر حتى بعد صلاة العشاء بدار مناسبات البرعي بأشمون منوفية.

وكانت نقابة القراء قد نعت الفقيدة وقدمت خالص العزاء للأسرة ودعا الشيخ محمد حشاد -شيخ عموم المقارئ المصرية نقيب القراء للفقيدة والشيخ الطبلاوى بأن يتغمدها الله تعالى بواسع رحمته وإلى جنة الخلد بإذن الله.