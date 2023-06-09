شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة جورج إسحاق عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى منذ قليل، جورج إسحاق، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، بعد وعكة صحية نقل على إثرها إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات.

وكتب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "قديس العمل الوطنى جورج اسحق.. فى ذمة الله".

وكان جورج إسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، قد تعرض إلى وعكة صحية في الفترة الأخيرة و تم نقله إلى أحد المستشفيات.