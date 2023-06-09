شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والدة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء.. شارك بالعزاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُوفيت إلى رحمة الله تعالى والدة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء. وستقام صلاه الجنازة غدا السبت الموافق 10 يونيو، عقب صلاة الظهر، بمسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس وسيتم والدفن بمقابر القوات المسلحة بالوفاء والأمل.

ويتلقي رئيس الوزراء العزاء يوم الأحد 11 يونيو بمسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس.

ويتقدم الخليج 365 بخالص العزاء للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء في وفاة والدته.. شارك بالعزاء.