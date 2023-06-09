شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تعلن إعارة 32 إمامًا إلى سلطنة عمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف المصرية ووزارة الأوقاف والشئون الدينية بسلطنة عمان، اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الجمعة 9 / 6/ 2023م قرارًا وزاريًّا بتجديد إعارة (3) من أئمة وزارة الأوقاف للعمل بوزارة الأوقاف والشئون الدينية بسلطنة عمان الشقيقة ، وهم :

1. الشيخ / الفاتح علي عشماوي مديرية أوقاف المنيا .

2. الشيخ / أيمن عدلي شحاته عبد الله مديرية أوقاف مطروح.

3. الشيخ / طه صلاح هندي هيكل مديرية أوقاف المنوفية .

وبذلك يصل إجمالي عدد المعارين إلى سلطنة عمان هذا العام (32) إمامًا.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وبناء على دعوة من نظيره العماني الدكتور محمد بن سعيد المعمري ، سيقوم بزيارة لسلطنة عمان غدًا السبت يلتقي خلالها كلا من: وزير الأوقاف والشئون الدينية بسلطنة عمان ، و فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشئون مجلس الوزراء ، و الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية ، و الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام لسلطنة عمان ، وعددًا من كبار رجال الدولة والشخصيات الدينية والتنفيذية بسلطنة عمان الشقيقة.