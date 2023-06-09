شكرا لقرائتكم خبر عن إصلاح الكسر فى أحد خطوط المياه القديمة بنصر النوبة فى أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان رئيس مركز ومدينة نصر النوبة صابر حسين، وأيضاً العميد يحيى أبو زيد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسرعة التعامل مع مشكلة انقطاع مياه الشرب بمنطقة الوزان بقرية عنيبة من خلال إصلاح الكسر فى أحد خطوط مياه الشرب القديمة ، مع القيام بالدفع بسيارات المياه من الوحدة المحلية وشركة مياه الشرب ، والمراكز المجاورة لتوفير المياه للأهالى المقيمين بالمنطقة لتلبية إحتياجاتهم على الوجه الأكمل ، وذلك لحين إنتهاء أعمال الإصلاح بشكل كامل.

ومن جانبه أوضح صابر حسين رئيس مركز ومدينة نصر النوبة " في بيان اعلامي" بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان فقد تم إصلاح مشكلة إنقطاع المياه التى جاءت نتيجة حدوث كسر بخط الطرد الرئيسى لمحطة توشكى الداعمة لشبكة مياه عنيبة ، ومع إنخفاض مياه الشرب القادمة من محطة فطيرة ، وبالتالى رافع وادى العرب الداعم لشبكة مياه عنيبة، والذى كان يعمل بنصف طاقته بوحدة واحدة فقط ، وتم حل هذه المشكلة أيضاً ، وزيادة ضخ المياه لشبكة مياه عنيبة.

لافتاً إلى أنه عقب تنفيذ هذه الإصلاحات وإرتفاع الضغوط بالشبكة فقد حدث كسر فى أحد الخطوط القديمة ، وبناءاً عليه فقد تم غلق المحبس الرئيسى المغذى لمنطقة عنيبة والوزان ، وتقوم الأجهزة المعنية حالياً بتنفيذ أعمال الإصلاح للكسر ، لإعادة ضخ وتشغيل مياه الشرب لعنيبة والوزان بشكل كامل.

وأشار رئيس مركز ومدينة نصر النوبة إلى أن منطقة الوزان تعتبر أعلى نقطة، وجارى إحلال الخطوط القديمة بالخطوط البلاستيك الجديدة بها، وذلك نظراً لوجود خطين مياه يعملان فى نفس التوقيت مما يؤدى إلى ضعف وصول المياه، وخاصة فى ظل ضغط الاستهلاك الحالى.

من ناحية أخري، تواصل أجهزة الدولة المصرية تقديم خدماتها المتنوعة بالجودة العالية للوافدين من دولة السودان الشقيقة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وفى هذا الإطار، التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بوفد وزارة الشباب والرياضة، الذى ضم منال جمال وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالوزارة، وجيهان رشوان المدير العام بالإدارة العامة لريادة الأعمال، ورانيا سامى مدير عام العلاقات الخارجية والدولية، وبحضور ناصر سليم وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان، وأفراح سيد وكيل المديرية.

وتناول اللقاء عرض أنشطة الوزارة بالتعاون مع محافظة أسوان وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة اليونيسيف فيما يتم تقديمه للقادمين من دولة السودان منذ اللحظات الأولى للأحداث الجارية داخل المعابر البرية والموقف الدولى وبمراكز الشباب ، وهو ما قام بمتابعته وفد السفارة السويسرية، وخلال اللقاء أكد اللواء أشرف عطية على أن هناك ملحمة عظيمة من التكاتف والتلاحم يشارك فيها كافة أجهزة الدولة من الوزارات والجهات المعنية، وسط مشاركة متميزة للمنظمات الدولية ، والمجتمع المدنى ، والهلال الأحمر ، ومديرية الشباب والرياضة، وشباب المتطوعين لتقديم مختلف الخدمات للوافدين من دولة السودان داخل المعابر البرية فى أرقين وقسطل، وأيضاً بالموقف البرى الدولى بكركر حيث تتوافر العيادات المتنقلة التابعة لوزارة الصحة، والتى قامت بالكشف الطبى على أكثر من ألفين من المترددين ، مع إجراء أكثر من 100 عملية جراحية، علاوة على التعامل مع الأمراض المزمنة بالمستشفيات داخل أقسام العناية المركزة والأورام والقلب وغيرها من خدمات الدعم النفسى، مشيراً إلى أنه يتم يومياً توفير الوجبات الجاهزة والجافة، علاوة على المياه المثلجة ، وتشغيل العبارات بين مينائى حجر الشمس بقسطل ومدينة أبو سمبل السياحية على مدار اليوم ، وغيرها من الخدمات المتنوعة.

وأشاد محافظ أسوان، بدور وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى فى تقديم مختلف الخدمات على أرض أسوان ، داخل قرى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " من خلال ما تشهده من إنشاء وتطوير ورفع كفاءة مراكز الشباب أو الأندية الرياضية ، وهو الذى يتوازى مع دور مديرية الشباب والرياضة بأسوان ، والتى تقوم بدور متميز من خلال تنوع الأنشطة والبرامج الشبابية والرياضية التى تقدمها لأبناء المجتمع الأسوانى فى مراكز الشباب والأندية الرياضية ، فضلاً عن المشاركة الفعالة فى مختلف المناسبات والمهرجانات وغيرها من الفعاليات الأخرى.