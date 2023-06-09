شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة قضايا الدولة تنعى والدة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينعي ببالغ الحزن والأسى المستشار محمد بكر رئيس قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشارى الهيئة، والدة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والتى وافتها المنية اليوم الجمعة، سائلين الله تعالى أن يرحمها رحمة واسعة، وأن يدخلها فسيح جناته ويلهم أسرتها وذويها الصبر والسلوان.

صرح بذلك المستشار سامح سيد نائب رئيس الهيئة والمتحدث الرسمي باسمها.