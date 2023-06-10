شكرا لقرائتكم خبر عن غدا انطلاق الجلسة الثالثة للجسر المصرى للحوار الوطنى للمصريين فى الخارج.. صور والان مع تفاصيل الخبر
ويشارك فى الجلسة ممثلين عن المصريين بالخارج من أبرز دول العالم ما يفوق 20 دولة، بينهم الدكتورة جيهان جادو من فرنسا، والدكتورة إيمان أبو الفتوح من جامعة روتجرز بنيوجيرسى، والدكتور محمد علي من أمريكا، والدكتور محمد عطالله، والدكتور وائل عبد القادر من إيطاليا.
وأشاد زنفل فى تصريحات خاصة لليوم السابع، بالجهود المبذولة أعضاء الجسر من منسقى الجلسات لما يبذلوه من جهود فى التنسيق لعقد هذه الجلسات منذ بداية الحوار الوطنى .
وكان أبناء المصريين أعدوا مجموعة من المطالب لعرضها ضمن جلسات الحوار الوطنى فى مقدمتها ضرورة و إعادة النظر في أسعار تذاكر الطيران ، وسرعة إقرار قانون الهجرة الجديد بمجلس النواب، وإعادة النظر في تجديد مبادرة إعفاء الجمركي للسيارات المصريين بالخارج، وزيادة التمثيل البرلماني من خلال زيادة عدد مقاعد المصريين بالخارج، وتدريب شباب المصرييبن فى الخارج من الجيل الثانى والثالث لربطهم بالوطن.
كما تضمنت مطالبهم تفعيل دور الهيئة الوطنية للتدريب لتمتد إلى شباب المصريين في الخارج ، و إقامة فروع للبنوك المصرية في الخارج خاصة أوروبا وأمريكا الاهتمام بالمجال السياحي والفندقي من خلال تسهيلات تحت رعاية وزارة السياحة المصرية.
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