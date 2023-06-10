شكرا لقرائتكم خبر عن غدا انطلاق الجلسة الثالثة للجسر المصرى للحوار الوطنى للمصريين فى الخارج.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم المصريين بالخارج، الجلسة الثالثة من ندوة "الجسر المصرى الحوار الوطنى المصريين بالخارج"، بتنسيق من نشأت زنفل نائب رئيس النادى الثقافى المصرى الأمريكى، وذلك عبر تطبيق زوم، بمشاركة النائبة سولاف درويش عضو مجلس النواب، والنائب عمرو هندى عضو مجلس النواب عن المصريين فى الخارج، والنائب تيسير مطر.

ويشارك فى الجلسة ممثلين عن المصريين بالخارج من أبرز دول العالم ما يفوق 20 دولة، بينهم الدكتورة جيهان جادو من فرنسا، والدكتورة إيمان أبو الفتوح من جامعة روتجرز بنيوجيرسى، والدكتور محمد علي من أمريكا، والدكتور محمد عطالله، والدكتور وائل عبد القادر من إيطاليا.

وأكد نشأت زنفل منسق الجلسات الخاصة بالجسر المصرى للحوار الوطنى، أن الجلسات لاقت زخم وإقبال من ممثلين عن المصريين بالخارج من كافة دول العالم، فضلا عن حرص أعضاء مجلس النواب على المشاركة فى الجلسات منذ أول جلسة .

وأشاد زنفل فى تصريحات خاصة لليوم السابع، بالجهود المبذولة أعضاء الجسر من منسقى الجلسات لما يبذلوه من جهود فى التنسيق لعقد هذه الجلسات منذ بداية الحوار الوطنى .

وكان أبناء المصريين أعدوا مجموعة من المطالب لعرضها ضمن جلسات الحوار الوطنى فى مقدمتها ضرورة و إعادة النظر في أسعار تذاكر الطيران ، وسرعة إقرار قانون الهجرة الجديد بمجلس النواب، وإعادة النظر في تجديد مبادرة إعفاء الجمركي للسيارات المصريين بالخارج، وزيادة التمثيل البرلماني من خلال زيادة عدد مقاعد المصريين بالخارج، وتدريب شباب المصرييبن فى الخارج من الجيل الثانى والثالث لربطهم بالوطن.

كما تضمنت مطالبهم تفعيل دور الهيئة الوطنية للتدريب لتمتد إلى شباب المصريين في الخارج ، و إقامة فروع للبنوك المصرية في الخارج خاصة أوروبا وأمريكا الاهتمام بالمجال السياحي والفندقي من خلال تسهيلات تحت رعاية وزارة السياحة المصرية.