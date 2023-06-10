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رئيس الكنيسة الأسقفية ينعى والدة رئيس مجلس الوزراء

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القاهرة - سامية سيد - نعى الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، والدة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء

التي وافتها المنية. 

 

وقال رئيس الأساقفة: باسمي وباسم أساقفة وقساوسة وخدام شعب الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية نقدم التعازي للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في وفاة والدته.

 

وتابع بيان الكنيسة الأسقفية: نصلى أن يرحم الله الفقيدة وأن يلهم أسرتها ومحبيها الصبر والسلوان.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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