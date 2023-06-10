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وتابع بيان الكنيسة الأسقفية: نصلى أن يرحم الله الفقيدة وأن يلهم أسرتها ومحبيها الصبر والسلوان.

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الكنيسة الأسقفية ينعى والدة رئيس مجلس الوزراء والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية