شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الكنيسة الأسقفية ينعى والدة رئيس مجلس الوزراء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نعى الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، والدة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
التي وافتها المنية.
وقال رئيس الأساقفة: باسمي وباسم أساقفة وقساوسة وخدام شعب الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية نقدم التعازي للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في وفاة والدته.
وتابع بيان الكنيسة الأسقفية: نصلى أن يرحم الله الفقيدة وأن يلهم أسرتها ومحبيها الصبر والسلوان.
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