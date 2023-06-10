شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الإنجيلية ناعية جورج إسحاق: فقدنا اليوم رمزا مصريا مخلصا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت الطائفة الإنجيلية بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، السياسي الكبير جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والذي رحل عن عالمنا اليوم الجمعة.

وقال رئيس الإنجيلية: "نشعر بحزن كبير لرحيل قامة وطنية كبيرة، خدمت مصر بأمانة وصدق، لقد فقدنا اليوم رمزًا مصريًا مخلصًا، وصاحب مواقف وطنية ثابتة لن تنسى".

وذكر بيان الإنجيلية: خالص العزاءِ للعائلة وجميع المصريين ومحبيه، ونصلي من أجل أن يمنحهم الرب العزاء والصبر.