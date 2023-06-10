شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء: ارتفاع أو انخفاض قيمة الفاتورة بيد المشترك وحده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن ارتفاع قيمة الفاتورة أو انخفاضها يعتبر فى يد المواطن فقط ولا تدخل لشركات الكهرباء فى ذلك، خاصة بعد تطوير منظومة الفواتير وتراجع اﻻعتماد على العنصر البشري فيها.

وقال شاكر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن هناك تعليمات لرؤساء شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية بضرورة اﻻلتزام بإصدار فاتورة استهلاك الكهرباء للمواطن بناء على صورة العداد التى تحضرها شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء، وعدم إصدار أى فاتورة بناء على متوسط اﻻستهلاك، وأن تكون المرجعية الرئيسية ﻹصدار الفاتورة هى صورة العداد التابعة لشركة شعاع، وليس التى يتم تسجيلها إلكترونيا بواسطة المواطن نظرا لدقة صورة شعاع ووجود علامة مائية بها يصعب التﻻعب بها.

ويرى شاكر أن المواطن أصبحت لديه ثقة فى القراءة الموجودة بفاتورة الاستهلاك بعد تطبيق شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء لبرنامج القراءة الموحد الذى يعتمد على التقاط صورة للعداد وإرسالها أونلاين لشركات التوزيع وتحمل العلامة المائية لشعاع لضمان عدم التلاعب فى القراءات.

وشدد وزير الكهرباء على أن شركات توزيع الكهرباء تتبع كافة الإجراءات الخاصة بإصدار الفواتير بأعلى مستوى من الدقة بعد مرورها بـ6 مراحل لمراجعتها، موضحا أن الوزارة حريصة على توعية المواطنين بطرق التأكد من صحة فاتورة الاستهلاك الشهرية قبل سدادها لضمان الحصول على مستحقات الدولة فقط، مؤكدا أن المواطن يجب أن يقارن بين قيمة الفاتورة وبين القراءة الموجودة بالعداد قبل السداد.