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10 أمور تساعدك على الخشوع فى الصلاة.. تعرف على التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - نشر مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية إنفوجرافًا حول 10 أمور تساعدك على الخشوع في الصلاة، وذلك على النحو الآتى:

1- ردد الأذان

2- أسبغ الوضوء وحسنه

3- صل الصلاة على وقتها، وحافظ على أدائها فى جماعة

4- ابتعد عن الضوضاء والمشتتات

5- اطمئن فى أداء الصلاة

6- استشعر قرب الله منك

 

7- اعرف معانى الآيات التى تصلى بها وتدبرها

 

8- استحضر معانى الأذكار داخل الصلاة

 

9- أكثر من الدعاء فى السجود

 

10- حافظ على أذكار ختم الصلاة

 

ردد الأذان
ردد الأذان
أسبغ الوضوء وحسنه
أسبغ الوضوء وحسنه
صل الصلاة على وقتها، وحافظ على أدائها فى جماعة
صل الصلاة على وقتها، وحافظ على أدائها فى جماعة
ابتعد عن الضوضاء والمشتتات
ابتعد عن الضوضاء والمشتتات
اطمئن فى أداء الصلاة
اطمئن فى أداء الصلاة
استشعر قرب الله منك
استشعر قرب الله منك
اعرف معانى الآيات التى تصلى بها وتدبرها
اعرف معانى الآيات التى تصلى بها وتدبرها
استحضر معانى الأذكار داخل الصلاة
استحضر معانى الأذكار داخل الصلاة
أكثر من الدعاء فى السجود
أكثر من الدعاء فى السجود
حافظ على أذكار ختم الصلاة
حافظ على أذكار ختم الصلاة

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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