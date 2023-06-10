شكرا لقرائتكم خبر عن 10 صور تجسد امتزاج الطبيعة مع التطوير فى ممشى أسوان الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت عدسة ”الخليج 365” 10 صور لممشى أسوان الجديدة المطل على نهر النيل جنوب مصر، والذى يمتزج فيه جمال الطبيعة وصفاء النيل مع أيادى التنمية ومشروعات التطوير فى أقصى صعيد مصر. ويمتد ممشى أسوان الجديدة بطول 6 كيلو مترات منها 4200 متر جنوب كوبرى أسوان المعلق و1800 متر شمال كوبرى أسوان المعلق ويضم مشايات وأماكن ترفيهية للمتنزهين ومحلات ومولات تجارية ومقاعد خشبية واستراحات مطلة على النيل مباشرة. ويعد الممشى السياحى لمدينة أسوان الجديدة أحد مشروعات الشريط النهرى المطلة على النيل، والتى تضم منطقة فيلات بإجمالى 66 فيلا ومسرح مكشوف يتسع لنحو 3 آلاف متفرج وجاهز لاستضافة الفعاليات الفنية والرياضية والثقافية المختلفة.

ممشى أسوان الجديدة (1)

ممشى أسوان الجديدة (2)

ممشى أسوان الجديدة (3)

ممشى أسوان الجديدة (4)

ممشى أسوان الجديدة (5)

ممشى أسوان الجديدة (6)

ممشى أسوان الجديدة (7)

ممشى أسوان الجديدة (8)

ممشى أسوان الجديدة (9)

ممشى أسوان الجديدة (10)

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز