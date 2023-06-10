شكرا لقرائتكم خبر عن الأجمل على خليج السويس.. شواطئ رأس سدر تواصل استقبال الزائرين (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل شواطئ "مدينة رأس سدر" على خليج السويس بمحافظة جنوب سيناء استقبال الزائرين من كل أنحاء مصر. وبالتزامن مع الانتعاشة السياحية التى تشهدها المدينة يتواصل النمو الخدمى والعمرانى بمختلف المناطق الممتدة على خليج السويس، وتتكون من ثلاث مناطق وادى سدر وأبو صويرة، ويوجد بها معالم سياحية مثل "قلعة الجندي" أو "قلعة سدر" وهى قلعة من الصخر أسست أثناء توجه جيوش صلاح الدين لمحاربة الصليبيين، وبها أيضا حمامات فرعون الشهيرة والتى تنبض بمياه من الجبل وهو مزار سياحى إضافة لنقوش منطقة المغارة، عين رأس سدر الكبريتية ويسكن المدينة أغلبية من بدو سيناء وهم فى مناطق وادى سدر وأبو صويرة.

وتشهد مدينة رأس سدر تنفيذ مشروع مقصد العائلة الترفيهى بكورنيش مدينة رأس سدر بالمنطقة المقابلة لمشروع 306، ويشمل (منطقة ملاهى وألعاب للأطفال ومسرح مكشوف ومبنى مطاعم لخدمة المنطقة)، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية 2022/ 2023، ومشروع الحديقة الخاصة بمجلس مدينة رأس سدر والتى تقام بالجهود الذاتية.

وتوضح بيانات محافظة جنوب سيناء أن المدينة تبعد عن القاهرة 200 كيلومتر تقريبا، وذلك عبر نفق الشهيد أحمد حمدى، ويمتد الشاطئ الرملى للمنطقة بطول 95 كم، حيث منتجع رأس سدر، وتجذب المنطقة هواة مراقبة الطيور ولاسيما طيور السمان والماعز الجبلية المنتشرة فى المنطقة، كما وجد فى المنطقة حمامات وعيون مياه كبريتية طبيعية استشفائية منها ما اكتشف قبل نحو 5000 عام تقريبا وتصل الحرارة بها إلى 75 درجة مئوية منها عيون موسى وعين وادى تراقى.

ويوجد بالمدينة عدد من القرى السياحية والفنادق على الشواطئ والتى تلقى إقبالا متزايدا من السياح المصريين نتيجة قرب رأس سدر من القاهرة، إضافة إلى السياحة الأجنبية كما تعرف رأس سدر بسياحة السفارى التى تشتهر بها، وفى عام 2008 كشفت بعثة الآثار المصرية عن كهف بمنطقة حمام فرعون بجنوب سيناء استخدم كملجأ للمسيحيين الفارين من الاضطهاد الرومانى فى القرنين الرابع والخامس الميلاديين، والقرى التابعة لها قرية رأس مسلة، وأبو صويرة، والمالحة.

وتتمتع المنطقة بشواطئ رملية قليلة الأعشاب والأملاح البحرية ومياه هادئة. ويمكن للزوار زيارة العديد من المعالم السياحية، مثل قلعة سدر، وحمامات فرعون، وعيون مياه كبريتية طبيعية، بالإضافة إلى النقوش فى منطقة المغارة وعين رأس سدر الكبريتية. وسبق وشهدت مدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، تنفيذ مشروعات منوعة لخدمة أبنائها.

وقال المحاسب على إبراهيم حمادة، رئيس مدينة رأس سدر، إنه يجرى العمل فى إنشاء 9 محلات تجارية بمنطقة إسكان الـ480 وحدة برأس سدر طبقا لخطة العام المالى 2023/2022.

كما تم تنفيذ جدارية رأس سدر بالجهود الذاتية على نفقة أحد المستثمرين بالمدينة، وإنارة منطقة إسكان الـ288 وحدة برأس سدر ضمن خطة تطوير الإنارة، وتركيب أعمدة الإنارة بمدخل المدينة طريق ساحلى برأس سدر ضمن خطة تطوير الإنارة العامة.

وأضاف أنه تم الانتهاء من تطوير موقف سيارات الأجرة بتكلفة 600 ألف جنيه، وإضافة خطوط داخلية بالمدينة، وأخرى خارج المدينة لربط المحافظة بالمحافظات الأخرى.

وأشار إلى أنه تم تطوير المستشفى المركزى وتزويدها بكافة الأجهزة الطبية، والكوادر البشرية من أطباء فى مختلف التخصصات، وأطقم تمريض على درجة عالية من الكفاءة، وجرى تطوير المستشفى لرفع كفائتها الاستيعابية لتصل إلى إجمالى 73 سريرا، بواقع 46 سريرا بالقسم الداخلى، و16 سريرا بقسم الاستقبال والطوارئ، كما تضم الرعايات بكافة مستوياتها 11 سريرا، إضافة إلى 6 غرف للعمليات والإفاقة، و8 حضانات بقسم الحضانات والأطفال المبتسرين وحديثى الولادة، و9 ماكينات الغسيل الكلوى، والمستشفى تقدم الخدمة الطبية فى كافة التخصصات بأعلى معايير الجودة العالمية لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، والعيادات الخارجية بالمستشفى تقدم الخدمة الطبية فى 10 تخصصات هم "جراحة عامة، عظام، جلدية، أسنان، باطنة، النساء والولادة، الأطفال، أنف وأذن، رمد، مسالك.



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