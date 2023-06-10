شكرا لقرائتكم خبر عن 65 % من القراء يطالبون بتغليظ عقوبة إقامة شوادر بيع الأضاحى في الشوارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تغليظ عقوبة إقامة شوادر بيع الأضاحى في الشوارع والطرقات؟، أيد غالبية القراء مطالب تغليظ عقوبة إقامة شوادر بيع الأضاحى في الشوارع والطرقات. وأيد 65% من القراء مطالب تغليظ عقوبة إقامة شوادر بيع الأضاحى في الشوارع والطرقات، بينما عارض 35% من القراء مطالب تغليظ عقوبة إقامة شوادر بيع الأضاحى في الشوارع والطرقات.

نتيجة الاستطلاع

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