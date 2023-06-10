الارشيف / أخبار مصر

الأعلى كفاءة بالعالم.. مجمع بنبان الشمسى يضع مصر بالمركز الـ4 لأكبر المحطات

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى كفاءة بالعالم.. مجمع بنبان الشمسى يضع مصر بالمركز الـ4 لأكبر المحطات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتل مصر حاليا المركز الـ4 عالميا من حيث أكبر محطات بالعالم لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية  والتى توجد بمحافظة أسوان و تحديدا بمنطقة بنبان  بقدرة 2000 ميجا وات والتى تم إنشائها بالتعاون بين وزارة الكهرباء و القطاع الخاص، و ذلك بين الدول التى تضم أكبر محطات شمسية حيث تحتل الهند المركز اﻷول و يليها الصين ثم محطة أخرى بالهند.

 

و لهذه اﻷسباب يحتل مجمع  بنبان للطاقة الشمسية المركز الـ4 عالمياً :

 

1 -  يضم الموقع 32 محطة شمسية لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية.

 

2- تبلغ قدرة كل محطة 50 ميجا وات.

 

3- تم إنشاء محطات المحولات من النوع المعزولة بالغاز gis بالكامل لأول مرة في مصر.

 

4-  يعد رابع أكبر تجمع لمحطات طاقة شمسية بنظام الخلايا الفولطية بدون تخزين علي مستوي العالم.

 

5- حصل على جائزة التميز الحكومي العربية في دورتها الأولى كأفضل مشروع تطوير بنية تحتية.

 

6- أطلق على مجمع بنبان الشمسى "عاصمة العالم للطاقة الشمسية".

 

7- تخطط وزارة الكهرباء حاليا للتوسع في المشروع ليصل إجمالي القدرات المولدة منه إلى 2000 ميجا وات ليصبح أكبر قدرات بالعالم.

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية