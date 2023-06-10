شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى كفاءة بالعالم.. مجمع بنبان الشمسى يضع مصر بالمركز الـ4 لأكبر المحطات والان مع تفاصيل الخبر
و لهذه اﻷسباب يحتل مجمع بنبان للطاقة الشمسية المركز الـ4 عالمياً :
1 - يضم الموقع 32 محطة شمسية لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية.
2- تبلغ قدرة كل محطة 50 ميجا وات.
3- تم إنشاء محطات المحولات من النوع المعزولة بالغاز gis بالكامل لأول مرة في مصر.
4- يعد رابع أكبر تجمع لمحطات طاقة شمسية بنظام الخلايا الفولطية بدون تخزين علي مستوي العالم.
5- حصل على جائزة التميز الحكومي العربية في دورتها الأولى كأفضل مشروع تطوير بنية تحتية.
6- أطلق على مجمع بنبان الشمسى "عاصمة العالم للطاقة الشمسية".
7- تخطط وزارة الكهرباء حاليا للتوسع في المشروع ليصل إجمالي القدرات المولدة منه إلى 2000 ميجا وات ليصبح أكبر قدرات بالعالم.
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