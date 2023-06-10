شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: طقس اليوم حار نهارا وأجواء غائمة جزئيا.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت طقسا معتدلا على كافة الأنحاء فى الصباح الباكر، حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائلا للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

ومن المتوقع أن يشهد اليوم نشاط رياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر، وطقس غائم جزئى على كافة الأنحاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم السبت: القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 22، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 20، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 19، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 27، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 28، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 29.