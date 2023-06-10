شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: حريصون على وقف الاقتتال فى السودان وبدء الحوار بين الأشقاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن الأوضاع في السودان، قائلا: "مش هطول عليكم.. لكن طبعا متابعين أزمة مهمة أوي أوي.. ودي مع الأشقاء في السودان ، ودايما بنقول عدم التدخل في شئون الدول أمر مهم جدا جدا.. وده بيكون له تأثير سلبي على الاستقرار".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بزيارة تفقدية للأكاديمية العسكرية المصرية: "ده موقفنا في ليبيا ونفس الموقف في السودان.. حريصون على وقف الاقتتال ويكون فيه حوار بين الأشقاء في السودان".