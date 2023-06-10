شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: نكثف جهودنا لإدخال اتفاقية التجارة داخل الكوميسا حيز التنفيذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن جولته الأخيرة في القارة الأفريقية، قائلا: "كنت في جولة أفريقية شملت أنجولا وزامبيا وموزمبيق.. ولما بدأنا فترة الرئاسة التانية كان الهدف أن ننفتح ونتصل ونتعاون مع الأشقاء في القارة الأفريقية".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال زيارة تفقدية للأكاديمية العسكرية: "كان فيه خطة معمولة لده.. ولكن الأزمة الاقتصادية خلال السنوات الماضية كان لها تأثير أن الحركة قلت جدا.. واستغلنا أننا بنسلم رئاسة تجمع "الكوميسا".. ودي كانت فرصة كبيرة أن نزور بلدين بجوار هذه الدولة "زامبيا" وزارنا أنجولا وموزمبيق".

وتابع الرئيس السيسي: "زيارة أنجولا هي الأولي لأول رئيس مصري.. والحقيقة علشان بس يمكن بعضنا يسأل يعني إيه الكوميسا؟.. دي تجمعات اقتصادية داخل أفريقيا.. الهدف منها كل تكتل ومجموعة دول تزيد تعاونها وحجم التجارة والتبادل التجاري بما يعود بالمصلحة على الجميع.. وفاضل 3 دول لم توقع وتكون الاتفاقية انتهت بشكل كامل وجاهزة للتطبيق".

وأكمل الرئيس السيسي: "خلال العامين الماضيين تحركنا في هذا الأمر.. وكثفنا الجهود.. اتفاقية التجارة داخل الكوميسا هتدخل حيز التنفيذ.. وكل الأمور جاهزة وفاضل 3 دول.. مقررين لهذا التجمع.. زارنا أنجولا وموزمبيق.. نتعرف وناكد على التعاون فيما بيينا".