شكرا لقرائتكم خبر عن النائب البطريركى لمصر بالوكالة يشارك في رسامة المطارنة الجدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك مارتيموثاوس متى الخوري، مطران حمص وحماة وطرطوس وتوابعها، والنائب البطريركي لمصر بالوكالة في قداس رسامة الأب الربان أندراوس بحي، مطراناً نائباً بطريركيَّاً للشبيبة والتنشئة المسيحية، والأب الربان أوكين القس، مطراناً سكرتيراً بطريركيَّاً.

وعاون البطريرك بالقداس الإلهي مع أصحاب النيافة المطارنة: مار طيموثاوس موسى الشماني، مطران أبرشية دير مار متى، ومار ديونيسيوس جانقواق، النائب البطريركي لأبرشية شرقي الولايات المتحدة الأميركية، ومار أنتيموس جاك يعقوب، النائب البطريركي في القدس والأردن وسائر الديار المقدّسة.

وحضر أيضاً الأحبار المطارنة أعضاء المجمع المقدس لكنيستنا السريانية الأرثوذكسية، وحشد من الكهنة والرهبان والراهبات والمؤمنين.

ويذكر أنه قد سافر الدكتور جميل ملوح، وكيل عام بطريركية السريان الأرثوذكس في القاهرة، خصيصاً من مصر لحضور هذه المناسبة، حيث أعرب المطران عن بالغ سعادته بهذه المناسبة وقال: "نفرح جميعاً لرسامة الربانَين العزيزَين الفاضلين، إذ أن رسامتهما اليوم مناسبة مفرحة ومبهجة للجميع، ونصلي إلى اللهأن يوفقهما في رعاية وتدبير أمور مسؤوليتهما الجديدة".

الجدير بالذكر أن الأب الربان أندراوس بحي، خدم فترة ككاهن للرعية السريانية الأرثوذكسية في مصر، وله أيادٍ بيضاء في الكنيسة إذ كان مشهوداً له من الجميع.

وفي الختام تقبل المطرانان الجديدان التهاني من المطران والوكيل العام الذان قدما خالص الأماني بكل توفيق لهما في خدمتهما الجديدة.