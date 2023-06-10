شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة: رفع 1500 طن مخلفات ونواتج لأعمال التغطية لترعة المنصورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مركز ومدينة أبو النمرس بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة والشركات المنفذة لأعمال تطوير وتغطية ترعة المنصورية برفع المخلفات وناتج أعمال التطوير أولاً بأول للحفاظ على الشكل الحضاري بالقطاعات التي تم تغطيتها.

تصريحات المحافظ جاءت خلال جولته التفقدية للمرور على أعمال التغطية الجارية بترعة المنصورية بعدد من القطاعات بدءاً من حى الهرم مروراً بالطريق الدائرى وحتى مركز ومدينة أبوالنمرس والتى من المقرر أن تشهد العديد من أعمال التطوير عقب انتهاء أعمال التغطية تشمل توسعة ورصف للطريق وساحات إنتظار وممشي حضاري ونقاط خدمية لتحقيق نقلة حضارية شاملة للمناطق السكنية المحيطة بها.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، تمكنت الأجهزة المعنية ممثلة فى مركز ومدينة أبو النمرس والهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة والشركات المنفذة للأعمال وعلى مدار يومين من رفع 1500 طن مخلفات ونواتج لأعمال التغطية والتطوير، عن طريق ورديات وفرق عمل وعدد 37 معدة متنوعة ما بين لوادر ونافوري وسيارات نقل كبيرة ومتوسطه وكنس آلي وجليدر.

وكلف اللواء أحمد راشد بمتابعه جهود رفع المخلفات ونواتج الأعمال لحين الانتهاء منها بالكامل قبل الاستلام المبدئي للقطاعات التي تم الإنتهاء من تغطيتها.