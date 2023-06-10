شكرا لقرائتكم خبر عن الطب البيطرى بالجيزة يضبط 15 طنا و938 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، حملات على أسواق اللحوم، تم خلالها ضبط 15 طنا و938 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تم رش وتجريع 2240 رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية، وعلاج 1675 رأس ماشية، في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات في الرقابة والتفتيش على منافذ وأسواق بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمنتجات ذات الأصل الحيواني من أجل توفير غذاء صحي وآمن، حفاظًا على حياة المواطنين من الأغذية الفاسدة أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وتكثف الهيئة العامة للخدمات البيطرية من خلال مديرياتها فى المحافظات الحملات على الأسواق لضبط الأغذية الغير صالحة للاستهلاك واللحوم التى يتم ذبحها خارج المجازر.